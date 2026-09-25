"Сарафов знае, че премиерът не разследва престъпления": Съдия Цариградска определи сигнала му като "пушилка"

Борислав Сарафов много добре знае, че престъпленията не се разследват от премиера. Те се разследват от съдебната власт, следователно трябва да сезира прокуратурата. Това каза съдия Владислава Цариградска в ефира на Нова нюз. По думите й обвиненията, отправени от бившия главен прокурор чрез писмо до премиера и ДАНС, са несериозни. "Ако той твърди, че има политическа корупция и търговия с влияние, следва да знае, че говори за престъпление", добави тя.

Цариградска определи писмото на Сарафов като “пореден популистки и архаичен модел на пушилка”. Тя посочи, че “той добре владее тези оперативни комбинации, които с Иван Гешев разиграваха пред цялото общество”.

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Съдията каза, че на този етап не е ясно дали Сарафов няма да бъде отстранен от системата като магистрат. "Сарафов превиши властта си и наклевети Теодора Георгиева, която към онзи момент беше европрокурор, пред евпропрокуратурата. Той твърди, че в България има разследване срещу нея, че е взела подкупи и то по разследването за газохранилището “Чирен”. А такова разследване тогава няма. То е образувано 10 дни по-късно, след като я е набедил пред нейните колеги, за да поддъжра отстраняването ѝ от длъжност”, каза тя.

Припомняме, че в четвъртък (24 септември) бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В него той отправя твърдения за действия на правосъдния министър Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота. ОЩЕ: "Компроматна атака": Правосъдният министър отговори на обвиненията на Сарафов