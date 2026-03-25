Обрат по делото срещу Никола Барбутов: Връщат го на прокуратурата

Софийският градски съд определи, че са налице съществени процесуални нарушения в обвинителния акт по делото срещу бившия зам.-кмет на Столчина община Никола Барбутов и трима други и го върна на прокуратурата за прецизиране. Определението на съда подлежи на протест пред горната инстанция. Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи.

Припомняме, че в края на миналата година прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район "Люлин".

Какви са нарушенията?

"Допуснати са множество отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите лица", каза съдия Петя Крънчева, цитирана от БТА. Тя посочи, че не са ясни и прецизно формулирани обвиненията спрямо всеки от подсъдимите, относно обстоятелствата за твърдяните престъпления. Също така посочи, че нарушенията накърняват правото на защита на подсъдимите.

По време на заседанието адвокатите на трима от подсъдимите отбелязаха, че има допуснати нарушения от прокуратурата и делото трябва да бъде прекратено и върнато. Те отбелязаха липсата на факти относно обвиненията, както и липса на логическа връзка на изложеното. Общото мнение на защитата е, че обвинителният акт не отговаря на изискванията по закон. Според прокуратурата обаче нарушения не са допуснати и критиките нямат основание.

Прокурор Илиян Точев каза пред медиите, че според него обвинителният акт е годен и ще протестира определението на съда.