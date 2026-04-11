Общински съветник от Разлог и член на СИК са задържани за търговия с гласове

Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи във "Фейсбук" и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления, в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог В. Д. Вторият задържан е А.Г. - член на секционна избирателна комисия в село Баня. Има и трето задържано лице - И. Б", посочва той.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели.

В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.

Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.

"Заявявам категорично, че органите на МВР осъществяват непрекъснато наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен", съобщава Кандев.

