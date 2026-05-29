Над 12 000 стоки менте иззеха от склад край морето

29 май 2026, 14:21 часа
Снимка: ПЦ на МВР
Над 12 000 артикула с фалшиви търговски марки са намерени и иззети от складово помещение в Поморие при операция на отдел "Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР в Бургас, съобщиха от дирекцията, цитирани от БТА.

Стоките - тениски, спортни екипи, чехли, плажни кърпи, раници и други, са били съхранявани в чували в помещение на околовръстния път на Поморие, уточниха от полицията. Складът се стопанисвал от 71-годишен мъж от Пловдив.

При полицейските действия е констатирано престъпление против интелектуалната собственост. По случая е образувано досъдебно производство.

Само преди няколко дни при специализирана операция на отдел “Икономическа полиция“ в Златни пясъци властите конфискуваха стоки за близо 215 хиляди евро.

Артикулите с фалшиви марки са намерени в два търговски обекта, съобщиха от полицията във Варна.

Икономическа полиция Ментета изземане фалшиви стоки
Спасиана Кирилова
