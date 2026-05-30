Националната мрежа за децата е против премахването на ресорната комисия от парламента

С Отворено писмо към управляващите от Национална мрежа за децата остро се противопоставят на решението да се закрие парламентарната Комисия по демографската политика, децата и семейството. Ето какво се казва в писмото: В навечерието на 1 юни – Международния ден на детето – България безпрецедентно остана без постоянна парламентарна комисия, фокусирана върху децата. Това решение беше предложено и прието от управляващото мнозинство, въпреки публично изразените аргументи срещу него. Така за първи път от повече от 25 години децата бяха премахнати от институционалната карта на Народното събрание. Може да се твърди, че това е организационна промяна. Но организационните решения винаги изразяват политически приоритети.

Тревожно политическо послание

Когато държавата създава комисия за бюджет, за отбрана, за енергетика, за земеделие или за европейски въпроси, тя заявява, че тези теми заслужават специално внимание, експертиза, законодателен фокус, парламентарен контрол и дебат.

Когато премахва комисията за децата, тя също отправя политическо послание. Особено тревожно е, че това се случва в страна, която продължава да бъде изправена пред сериозни проблеми, свързани с насилието над деца, детската бедност, психичното здраве, болничната и доболничната помощ, достъпа до качествено образование и подкрепата за семействата.

Всяка година на 1 юни политиците говорят за това колко важни са децата за бъдещето на България. Реалното отношение към децата обаче не се измерва с празнични поздрави и участие в имиджови събития, а с решенията, които държавата взема през останалите 364 дни от годината.

Децата - зачеркнати като самостоятелен приоритет

Тази година 1 юни идва с политическото послание, че въпросите за децата могат да бъдат разглеждани само като част от други политики, а не като самостоятелен национален приоритет.

Вярваме, че мястото на децата в българската държава не трябва да бъде намалявано, а укрепвано. Затова призоваваме управляващото мнозинство да преразгледа своето решение и да възстанови постоянна парламентарна комисия с ясен ресор за децата и семейството. Всички мотиви в полза на тази стъпка вижте тук.

Дайте шанс децата на България да имат щастливо детство и бъдеще, пишат от Национална мрежа за децата.

