Ограничено движение по АМ “Струма“

30 май 2026, 9:35 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На 4 юни (четвъртък) от 8 ч. до 17 ч. ще се изграждат рекламни съоръжения при 76-и км на АМ “Струма“ в посока Благоевград. За извършване на предвидените дейности ще бъде ограничено навлизането в активната и аварийната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

АПИ АМ Струма промени в движението затруднено движение
Спасиана Кирилова Редактор
