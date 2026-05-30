4,3% през 2027-а: "Файненшъл таймс" за свръхдефицита в България

Премиерът Румен Радев обяви вчера, че България е заплашена от процедура по свръхдефицит. Темата намери място и в публикация на "Файненшъл таймс".

Според изданието срещу страната ще бъде открита процедура за прекомерен дефицит още следващата седмица.

От "Файненшъл таймс" посочват, че се очаква дефицитът на България да достигне 4,1 процента, а през 2027 година - 4,3 на сто от БВП.

Още: "Ако има промяна на данъците, следващото нещо е да си тръгнем": Петър Витанов за кабинета "Радев" и свръхдефицита

Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през следващите дни.

Други десет държави от ЕС също са изправени пред подобна процедура заради нарушаване на фискалните правила на Съюза, сред тях са Италия, Румъния и Финландия.

Още: Без оправдания и страх от реформи: ДБ към властта за свръхдефицита