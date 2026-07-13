Обвиниха младата жена, хваната с близо 2 промила и катастрофирала на Околовръстното

Повдигнаха обвинение на 24-годишна жена, която беше хваната да шофирала след употреба на алкохол на Околовръстното в София. Според събраните до момента доказателства, на 12 юли (неделя) обвиняемата е управлявала лек автомобил по Околовръстното в София, когато е самокатастрофирала, става ясно от съобщението на Софийската районна прокуратура.

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Проверката е установила, че жената е шофирала с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 промила. Наличието на алкохол е доказано с експертна справка.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до три години, както и глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

От прокуратурата посочват, че жената не е осъждана, няма криминалистични регистрации и е съдействала на разследващите органи. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро, която трябва да бъде внесена в 10-дневен срок.

Свидетелството ѝ за управление на моторно превозно средство е отнето. Ако бъде призната за виновна, тя ще трябва да заплати и равностойността на автомобила, който е управлявала.

Разследването по случая продължава.