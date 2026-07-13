Черните овце стават все повече, а проблемите с катастрофите хронични: Пътен експерт даде страшни примери

Има системен хроничен проблем първо с липсата на контрол на пътя, а впоследствие и с катастрофите. В България никой не осъзнава, че борбата ни е да излезем живи на пътя и по-възможност, без да погребваме близките и децата на улицата. Това заяви пътният експерт Диана Русинова пред bTV. Още: "Аз искам да порасна": Строги мерки за пътна безопасност поискаха на бдения в страната

По думите ѝ едни от много страшните примери на пътя е, че шофьорите на камиони масово карат по пантофи. Друг страшен пример, на който лично Русинова се е натъквала е, че шофьори на тирове, са карали тежките машини с джапанки, чехли и голи до кръста, което също е забранено по закон.

Черните овце става все повече

Снимка: БГНЕС

Още: За седмица на пътя: Гигантско число нарушения на тирове, масово карат в изпреварваща лента (ВИДЕО, СНИМКИ)

„Във всяко стадо има черни овце, но черните овце стават все повече и повече поради липсата на контрол. Каквото и да направим на пътя, ако тези тежки камиони не започнат да бъдат контролирани, то имайте предвид, че проблемите с катастрофите няма да бъдат решени“, предупреди Русинова.

Според нея ДАИ не си върши работата и институцията е превърната в паразитен орган. „В момента в този си вид агенцията е напълно излишна. За толкова години агенцията не успя да си свърши работата, благодарение на която да усетим, че катастрофите в страната намаляват“, посочи Русинова.

Тя настоя за реформа в пътния сектор. Диана Русинова е на мнение, че другата институция, която не си върши работата е Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. За какво е и този орган, който не си върши работата, запита пътният експерт.

Припомняме, че Българската пътна мрежа отдавна не е транспортна инфраструктура, а арена на ежедневна "руска рулетка", в която залогът е човешкият живот. На този фон, действията на кабинета придобиват белезите на системен срив, който Института за пътна безопасност (ИПБ) определя като "клиничен случай". Според експертите, управлението на пътната сигурност в страната се е превърнало в "театър на абсурда", в който институциите са напълно абдикирали от преките си задължения.

От ИПБ са категорични, че докато транспортната система се разпада, ресорният министър остава в пълна нелегалност. Неговото присъствие в кабинета се определя като чисто формално и лишено от какъвто и да е управленски капацитет.

Или още наречен "телевизионният гастрольор". Те го обвиняват, че постоянно присъств в медийния ефир, а изказванията му са спорни. От ИПБ контрират оправданията му за „липса на фокус на камерите“ с категоричен извод: трагедиите на пътя не се случват заради техниката, а защото липсва инфраструктура, контрол и воля за пресичане на корупцията, която системно „изяжда“ асфалта.

Анализите на ИПБ не оставят място за оптимизъм. България е седнала върху "транспортна бомба". Системата е толкова блокирана от опити за прикриване на злоупотребите в строителството и отказ от реформи, че експлозията – под формата на поредната трагедия – е въпрос на време. „Държавата е пуснала волана и е затворила очи, чакайки следващата жертва, за да вдигне рамене“, алармират от Института.

Още: Монопол, който влияе за смъртоносните катастрофи в България: Нечувани твърдения