"10 килограма за 10 дни": Какви са опасностите от "вълшебните" хапчета за отслабване?

Желанието за бързо и лесно отслабване, особено преди началото на лятото, превръща пазара на продукти за намаляване на тегло в привлекателна среда за незаконна търговия. Все повече препарати се предлагат онлайн чрез социални мрежи, платформи и неофициални сайтове, като често се рекламират с обещания за бързи резултати, „революционен ефект“ или като напълно безопасни и натурални решения.

Зад част от тези предложения обаче често стоят продукти с неясен произход, съмнително качество и потенциални рискове за здравето. Незаконната продажба на препарати за отслабване не е само проблем на пазара, а сериозно обществено-здравно предизвикателство, особено на фона на нарастващия брой хора, засегнати от затлъстяване и търсещи бързи решения. ОЩЕ: Фалшиви лекарства за отслабване: Лекари в още една европейска държава бият тревога

По тази актуална тема потърсихме ендокринолога д-р Анита Ячкова от медицински център „Гея мед“.

Колко сериозен е проблемът?

„Незаконната онлайн търговия с продукти за отслабване представлява сериозен не само медицински, а и общественоздравен. Затлъстяването е хронично заболяване, което засяга милиони хора, а нарастващото търсене на бързи решения създава благоприятна среда за незаконната търговия с препарати за отслабване“, каза пред Actualno.com д-р Ячкова.

По думите на медика особено тревожна е тенденцията за предлагане на продукти чрез социални мрежи, онлайн платформи и неофициални сайтове. Те често се рекламират като „революционни“, „напълно натурални“ или „идентични с оригиналните лекарства“, без да има доказателства за техния произход, качество или безопасност. ОЩЕ: Може ли газираната вода да ускори метаболизма и да помогне за отслабване?

Кои са най-честите опасни съставки?

Една от най-често откриваните скрити съставки е сибутраминът. Той е използван в миналото като лекарство за потискане на апетита, но разрешението за употребата му в Европейския съюз са спрени, тъй като сърдечносъдовите рискове надвишават ползите. „Сибутраминът може да повиши пулса и артериалното налягане и да увеличи риска при хора със сърдечни заболявания, аритмия или прекаран инсулт“, каза лекарят.

Медикът обясни, че лабораторни анализи на продукти, представяни като добавки, многократно са установявали недекларирани стимуланти и високи дози кофеин, тиреоидни хормони, лекарствени вещества за лечение на диабет или затлъстяване, комбинации от няколко активни вещества в неизвестни концентрации.

„Надписът „100% натурален“ не е доказателство за безопасност. Понякога точно продукти, рекламирани като билкови, съдържат синтетични лекарствени вещества“, каза д-р Ячкова.

10 килограма за 10 дни

Според медика подобни твърдения противоречат на физиологичните механизми на редукция на телесното тегло и следва да бъдат възприемани като сериозен предупредителен сигнал. Тя обясни, че реалната загуба на мастна тъкан за толкова кратък период е практически невъзможна. Обикновено се касае за загуба на вода, гликоген и мускулна маса, което не подобрява метаболитното здраве.

Какви могат да бъдат последствията?

Най-застрашени са сърдечно-съдовата, нервната, чернодробната, бъбречната и ендокринната системи. ОЩЕ: Интерпол удари България и 90 държави заради трафик на фалшиви лекарства

Ендокринологът обясни, че приемът на продукти с неизвестен състав може да причини артериална хипертония, увеличена сърдечна честота, аритмии, миокардна исхемия, инсулт, токсично увреждане на черния дроб и бъбреците, електролитни нарушения, психични разстройства, гърчове и лекарствени взаимодействия.

Защо бързото отслабване е опасно?

Според д-р Ячкова при прекалено бързо отслабване организмът губи не само мазнини, но и вода, мускулна маса и важни електролити. Възможни са слабост, замайване, ниско кръвно налягане, нарушения на сърдечния ритъм, жлъчнокаменна болест, косопад, запек, менструални нарушения и дефицит на белтъчини, витамини и минерали.

„Съвременните клинични препоръки приемат постепенното намаляване на телесното тегло, съчетано с устойчиви промени в начина на живот, като най-безопасния и ефективен подход“, категорична бе тя.

Ролята на институциите

На въпрос какво трябва да направят институциите, за да спре незаконната продажба на тези фалшиви медикаменти, лекарят обясни, че е необходим засилен регулаторен контрол върху онлайн платформите, ефективно проследяване и санкциониране на незаконните търговци, лабораторен контрол на съмнителни продукти, както и информационни кампании за повишаване на здравната грамотност.

Най-важният съвет

Първата стъпка е консултация със специалист.След оценка на здравословното състояние, лабораторните показатели, придружаващите заболявания и метаболитния риск могат да бъдат назначени необходимите лабораторни изследвания и изготвен индивидуален терапевтичен план. ОЩЕ: На диета, но не отслабвате - какви може да са причините

"Най-важната стъпка е пациентът да потърси своевременно консултация със специалист. Ролята на ендокринолога е не само да препоръча подходящо лечение, но и да установи причините за наднорменото тегло, да оцени придружаващите заболявания, да изготви индивидуален терапевтичен план и да проследява неговата ефективност и безопасност", обясни докторът.

По думите ѝ съвременната медицина разполага с ефективни и доказани средства за лечение на затлъстяването. "Благодарение на значителния напредък в ендокринологията и медицината като цяло днес съществуват реални възможности за безопасно, ефективно и дългосрочно намаляване на телесното тегло и риска от свързаните с него заболявания", каза тя.

"Няма "вълшебно хапче", но има научно доказани решения. Когато пациентът и лекарят работят в екип и лечението се основава на съвременните медицински достижения и доказателствата, трайното и безопасно намаляване на телесното тегло е напълно постижима цел", заяви ендокринологът.