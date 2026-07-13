След фиаското на Мондиал'26: Легендарен голмайстор застана начело на Уругвай

Най-добрият футболист на Мондиал 20210 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай. Това съобщи испанският вестник „Марка“, който позовава на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договорът на Форлан е до март 2027 година. След изтичането му ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с бившия нападател.

Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение.

Диего Форлан заменя Марсело Биелса

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Uruguay have announced Diego Forlan as the new national team head coach.



He will combine the role with U-20 and will be in charge of both teams until March. pic.twitter.com/p958ZWRpEZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026

Форлан ще замени на поста Марсело Биелса, който беше начело на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026, където не успя да спечели нито един мач и не премина груповата фаза. Уругвай завърши наравно със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), а също така загуби с 0:1 от Испания.

47-годишният бивш футболист по време на кариерата си е играл за английския Манчестър Юнайтед, испанските Виляреал и Атлетико Мадрид, италианския Интер, както и за отбори в Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг. Като треньор той е ръководил уругвайските Пенярол и Атенас, в последния прекара едва шест месеца.

За националния отбор на Уругвай Форлан има 36 гола в 112 мача, класирайки се на трето място сред най-добрите реализатори на националния отбор за всички времена. През 2011-а той помогна на Уругвай да спечели Копа Америка. На Световното първенство през 2010-а Уругвай завърши четвърти, отстъпвайки с 2:3 пред Германия в мача за бронзовите медали. Той беше голмайстор на турнира, отбелязвайки пет попадения в седем двубоя.

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