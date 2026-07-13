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След фиаското на Мондиал'26: Легендарен голмайстор застана начело на Уругвай

13 юли 2026, 11:55 часа 641 прочитания 0 коментара

Най-добрият футболист на Мондиал 20210 Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай. Това съобщи испанският вестник „Марка“, който позовава на Игнасио Алонсо, президент на футболната асоциация на страната. Договорът на Форлан е до март 2027 година. След изтичането му ръководството на асоциацията ще реши дали ще продължи сътрудничеството си с бившия нападател.

Поради предстоящите президентски избори в Уругвайската футболна асоциация, организацията все още не е готова да подпише дългосрочно споразумение.

Диего Форлан заменя Марсело Биелса

Форлан ще замени на поста Марсело Биелса, който беше начело на тима от 2023 година насам. Под негово ръководство отборът се класира за Мондиал 2026, където не успя да спечели нито един мач и не премина груповата фаза. Уругвай завърши наравно със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), а също така загуби с 0:1 от Испания.

47-годишният бивш футболист по време на кариерата си е играл за английския Манчестър Юнайтед, испанските Виляреал и Атлетико Мадрид, италианския Интер, както и за отбори в Аржентина, Бразилия, Япония, Индия и Хонконг. Като треньор той е ръководил уругвайските Пенярол и Атенас, в последния прекара едва шест месеца.

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За националния отбор на Уругвай Форлан има 36 гола в 112 мача, класирайки се на трето място сред най-добрите реализатори на националния отбор за всички времена. През 2011-а той помогна на Уругвай да спечели Копа Америка. На Световното първенство през 2010-а Уругвай завърши четвърти, отстъпвайки с 2:3 пред Германия в мача за бронзовите медали. Той беше голмайстор на турнира, отбелязвайки пет попадения в седем двубоя.

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Диего Форлан Марсело Биелса Уругвай отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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