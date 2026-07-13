Поредна тежка катастрофа със загинал

Тежка катастрофа е станала в Прохода на Републиката преди село Пчелиново, има данни за загинал човек. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Лек автомобил, предприел неправилно изпреварване, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в тежкотоварен камион, съобщи в профила си във Facebook Диана Русинова от Европейския център за транспротни политики.

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Въпреки опита на водача на камиона да избегне сблъсъка, ударът е бил фатален за шофьора на лекия автомобил.

"Липсата на самодисциплина, агресията и съзнателното пренебрегване на правилата продължават да превръщат пътищата ни в място на все по-тежки трагедии", добавя пътният експерт.

Русинова дава и стряскащи данни. Само от началото на месеца са загинали 17 души, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а ранените – 4 071.

Тази сутрин от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че двама души са загинали, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната за изминалото денонощие.