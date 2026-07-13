"Детето не е с него": Доброволци твърдят, че са видели мъжа, с когото е издирваната Наталия

Продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок Асен Симеонов, който я отвлече. Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Мъжът познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов.

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"Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща", каза пред БНТдоброволецът Боян Доцев.

И.д. главният секретар на МВР Любомир Николов лично организира издирването на 11-годишната Наталия и на нейния пастрок Асен Симеонов.

Следите на момичето и на похитителя ѝ се губят вече 14 дни, въпреки усилията на полицията и на десетките доброволци. Сред тях вече има и пещерняци, които обхождат скалистите терени.

По-рано вътрепният министър Иван Демерджиев заяви, че се разширява периметърът на издирване и че няма данни мъжът и момичето да са напуснали страната.