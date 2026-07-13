Отложиха делото "Сияна" заради отсъствието на частните обвинители

Съдът в Плевен отложи за септември делото "Сияна". Делото е образувано срещу Георги Александров, за причинена катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна, а на нейния дядо, бяха причинени телесни повреди. Днес не се явиха частните обвинители и техният повереник. Тази сутрин в деловодството на Окръжен съд – Плевен е постъпила молба от адвоката, в която уведомява съда, че с оглед това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването им е безпредметно.

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Тяхното неявяване днес е причината ход на делото да не бъде даден, тъй като отсъствието им е пречка за извършването на следствени действия и събирането на доказателства.

Според съда, неизготвянето на заключението, не е нито основателна, нито уважителна причина за неявяването на страна по делото. Поради това, неявилите се частни обвинители и техният повереник, в срок най-късно до следващото съдебно заседание, трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването си днес.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 септември 2026 г. от 10:00 часа, съобщи БГНЕС.