Графа стартира турнето си с концерт в крепост "Туида" в Сливен на 23 юли

С концерт в крепост "Туида" в Сливен на 23 юли Графа дава начало на турнето си в няколко български града. Новата му програма ще бъде представена на 24 юли в Бургас, на 25 юли във Варна и на 8 август в Пловдив.

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Концертите ще съберат песните, които публиката очаква и обича, като я върнат още по-назад в общата ѝ история с Графа. Сред специалните моменти ще бъде "Влюбени сълзи" – песен от първите години на певеца. Ще прозвучат още "Drama Queen", "Слънце в очите ти", "Ако има рай", "Невидим", "Искам те", "Крадена любов", "Никой", "Давам всичко за теб", "Дим да ме няма", "Страничен наблюдател", както и "Всеки от нас", "Малкият принц", "Картина", които са част от последния албум "Синергия", ретиражиран наскоро. Началото е интимно – с глас, пиано и китара, а с присъединяването на цялата група Графа повежда публиката към по-динамичната част на вечерта.

Специален акцент по време на турнето е книгата "Графа Live", която феновете ще могат да открият на място и да запазят като личен спомен от преживяното – с автограф и послание от самия артист. Така те ще пренесат емоцията от срещата с Графа у дома, а страниците на книгата ще ги отведат зад светлините на прожекторите – към подготовката, хората и истинските истории зад сцената.

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