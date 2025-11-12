Окончателно: След 7 декември прокурор Талева няма да разследва Сарафов

Даниела Талева от 7 декември няма да е прокурор, разследващ главния прокурор и/или неговите заместници, поради изтичане на мандата ѝ. Това решение взе единодушно със седем гласа "за" днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), предава БТА. След 7 декември Талева ще се върне на старата си позиция - съдия в Софийския градски съд. На нейното място като “ad hoc” прокурор следва да бъде избран друг съдия на случаен принцип. Припомняме, че на 18 октомври 2023 г. ВСС назначи Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Решението бе взето с шест глава "за", нямаше против.

Съдия Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Решението на ВКС

Припомняме още, че само преди два дни, на 10 ноември, Върховният касационен съд (ВКС), с решение на съдия съдия Лада Паунова, разпореди на специалния прокурор Даниела Талева да провери по същество сигнал срещу Борислав Сарафов за това, че заема незаконно поста главен прокурор.

Сигналът е подаден от гражданското сдружение БОЕЦ, което съобщи новината в своята официална страница във Facebook и публикува копие от разпореждането на Паунова.

По закон, за да достигне преписката до специалния прокурор, тя първо трябва да мине през заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия - съдия Лада Паунова.

Тя преценява дали сигналът попада в правомощията на Талева или трябва да бъде изпратен за разглеждане от Софийската градска прокуратура по общия ред. В случая Паунова е приела, че именно ад хок прокурорът следва да се произнесе по случая.

Престъпник ли е Сарафов

Сигналът на БОЕЦ повдига въпроса дали Борислав Сарафов е извършил престъпление, като е останал на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. ВКС се произнесе по-рано, че след тази дата Сарафов не може да заема длъжността.

Гражданските активисти твърдят, че това представлява „продължаващо узурпиране на длъжността и функциите“ и е не само противозаконно, но и наказуемо деяние.

В сигнала е цитиран и Наказателният кодекс, според който „който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация“.

Какво ще направи Талева

Даниела Талева, в броените дни, които остават от мандата й, има две възможности – или да прекрати преписката, или да образува досъдебно производство, ако установи данни за престъпление.

Талева вече е образувала досъдебно производство срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по друг сигнал на БОЕЦ – за т.нар. „СарафГейт“ и „ЕвротоЛийкс“.

Според БОЕЦ делото е образувано под номер 6/2025 по описа на Върховната касационна прокуратура и номер 576/2025 по описа на ГДБОП. „Това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор. Огромен пробив!“, добавят от сдружението.

След образуването на производството председателят на БОЕЦ Георги Георгиев е бил призован на разпит в ГДБОП. По думите му по време на разпита прокурор Талева му е предложила да бъде включен в програмата за защита на свидетели.

От сдружението се оплакаха, че след като на 10 ноември са оповестили на страницата си във Фейсбук решението на ВКС, постът им е бил свален. След обжалване пред Мета обаче, публикацията е била възстановена.