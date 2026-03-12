Правителството на Гюров:

Енергиен калкулатор, достъпен на сайта на ОББ, помага за ориентиране в енергийната ефективност на дома

12 март 2026, 14:29 часа 614 прочитания 0 коментара
Енергиен калкулатор, достъпен на сайта на ОББ, помага за ориентиране в енергийната ефективност на дома

Като част от развитието на онлайн услугите на банката ОББ позиционира на своята интернет страница енергиен калкулатор. Новата услуга е предназначена както за хора, които търсят своя нов дом и искат да получат ориентировъчна информация за неговата енергийна ефективност, така и за всички потребители, които с помощта на калкулатора ще могат да се запознаят с потенциални решения, с които да подобрят енергийната среда в своя дом и да научат повече за оптимизация на разходите.

Калкулаторът позволява след въвеждането на основни данни, свързани с типа на жилището, неговото строителство, използвани материали, електроуреди, дограма, изолация и т.н., да бъдат визуализирани ориентировъчни разходи и препоръки за подобрения*. Потребителите на калкулатора могат да научат повече за това как навиците влияят върху потреблението на енергията и как тези фактори могат да бъдат взети предвид при планирането на разходите.

Енергийният калкулатор е първият подобен инструмент на банковия пазар в България. Той е създаден, за да помогне на клиентите да се ориентират по-лесно в различните възможности за подобряване на енергийната ефективност на дома. Инструментът предлага практична информация, която може да бъде полезна за планирането на бъдещи инвестиции. Той е част от стремежа на банката да предоставя решения, които улесняват ежедневните избори на клиентите, включително в областта на отговорното управление на енергията и устойчивото развитие.

Енергийният калкулатор може да бъде намерен тук: https://eloan.ubb.bg/energy-calculator

*Информацията, изчисленията и препоръките в страницата на услугата се предоставят от „GREENOMETER S.R.O.“ и имат ориентировъчен характер. Енергийният анализ не е сертифицирана услуга. ОББ не носи отговорност за точността, актуалността и пълнотата на данните, нито за последици от тяхното тълкуване или от решения, взети въз основа на предоставените резултати.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ОББ
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес