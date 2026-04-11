От месокомбинат изчезнаха 800 заклани агнета, насочени за унищожаване

Осемстотин заклани агнета, насочени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и съпътстващи документи, изчезнаха от месокомбинат в Свищов. Това се случи само два дни, след като инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха частично дейността на предприятието заради нарушения.

По информация на собственика агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва друго - в този период посоченият автомобил не е бил в района на Свищов, а в друга част на страната.

Законът изисква месо да се насочва към екарисаж по строго определена процедура – с комисия и при задължително третиране, което да изключи възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези действия да са изпълнени.

В хода на проверката е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието. Не е изключено количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа. Издирването на липсващите количества и изясняването на тяхното движение продължава в координация с компетентните органи. БАБХ ще информира за резултатите от разследването.

Агенцията подчертава, че всеки продукт с неустановен произход или без необходимата документация се спира от реализация. Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и в празничните дни, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните.

