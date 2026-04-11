Николай Попов, лидер на Сияние: Искаме правова държава, не едноминутно мълчание и куртоазни съболезнования*

„Основата на всяка правова държава е правосъдие и строг контрол. Без правосъдие, няма как да имаме нито справедливост, нито икономика. Нито една политическа формация не говори конкретно какво ще направи за съдебната реформа, а решенията, които ние предлагаме, засягат всички дела, не само тези за загинали на пътя“. Това заяви по БНТ лидерът на Сияние Николай Попов. Той посочи конкретните предложения на гражданската формация - закон за вещите лица, които на практика са без контрол в момента, а в същото време техните експертизи предопределят решенията по делата. По думите на Попов Сияние предлага и реален граждански глас в избора на ВСС и съдебни заседатели.

„Искаме всякакви политически зависимости от ВСС да бъдат извадени; искаме съдебните заседатели, които на практика имат правата на съдии, да не бъдат избирани от общинските съвети и на практика да бъдат също политическа квота“, каза още лидерът на Сияние. Той коментира и официалната статистика, че от въвеждането на контрол на средната скорост са спасени 12 човешки живота. „Това е в резултат на натиска, който аз и обществото упражнихме над управляващите след инцидента с дъщеря ми. Тогава започна да се говори за средна скорост и на практика бе въведена сравнително бързо“, припомни Попов. „Нека си представим какъв би бил парламентът с участието на Сияние – ежедневен натиск за приемане на промени, които за 10 години ще спасят над 1000 човешки живота. Без Сияние в парламента – нищо от това няма да се случи“, категоричен бе той.

Лидерът на Сияние очерта и други съществени промени, които касаят строителството и поддържането на пътища, като подчерта, че в момента и възлагането, и контролът са в АПИ и на практика институцията проверява сама себе си. „Настояваме да се извади контролът оттам и да направим агенцията по безопасност на движението контролен орган, с нужната техника, с която да взима проби, да мери сцепление. Искаме всички интелигентни системи за контрол на пътя да преминат в министерство на транспорта. И тук законът за вещите лица ще помогне, защото когато имаме реални експертизи, няма да има и кражби на асфалт“, каза още Попов. Той показа официални снимки от делото за дъщеря му Сияна, в които се вижда как експертизата не отговаря на реалната обстановка. Той обясни, че изготвянето на експертизи има отношение по всякакъв тип дела, включително по търговски, не само по птп-та и затова е важно да има обективност.

По думите му именно пострадалите от правосъдието в страната ни имат най-ясната визия и експертиза какво трябва да се промени, защото са я придобили по най-трудния начин – чрез личната загуба. „Говорим за хиляди дела, които се протакат между 7 и 9 години“, добави Попов. Той бе категоричен, че Сияние е проект на гражданите и зад него няма скрити интереси. „Ние сме единствените участници в изборите, които си обявяват своевременно даренията (които са малко) на собствения ни сайт, не само на Сметната палата. Там всеки може да види какви дарения имаме и от кого са“, каза още лидерът на Сияние. Той бе категоричен, че гражданското движение няма да продължи политическия език на омразата и лицемерието и няма да замърси кампанията си с тях. „Свършваме си задачите – намаляване на убитите по пътищата, създаваме действащо и ефективно правосъдие, което да съди виновниците, а не жертвите и излизаме от политиката“, категоричен бе Николай Попов. Той призова подкрепящите Сияние да гласуват с номер 20 в бюлетината на предстоящите избори.

