Reuters: САЩ свалят санкции срещу Иран и връщат 6 млрд. долара на Техеран

11 април 2026, 13:18 часа 163 прочитания 0 коментара
САЩ са се съгласили да премахнат най-важните санкции срещу Иран и да разблокират замразени ирански активи на стойност около 6 млрд. долара, държани в Катар, като знак за "сериозност" в рамките на мирните преговори, които текат в Исламабад. Това съобщава висш ирански източник пред агенция Reuters. Твърди се, че този ход е директно обвързан с осигуряването на безопасен транзит през ключовия транспортен маршрут - Ормузкия проток.

За момента официално потвърждение от Белия дом на новината няма, няма и нищо конкретно като постигнати резултати от започналите мирни преговори в Исламабад. Но The New York Times публикува материал, според който и да иска, Иран не може бързо да отвори изцяло движението в Ормузкия проток. Причината - той е миниран с морски мини и дори иранците не са наясно къде се намира всяка мина, която са заложили. Предишните дни излезе информация, че Иран дава карти на всеки кораб откъде точно да минава, за да намали риска от това да се натъкне на минно поле - Още: Плащайте в крипто, за да минете през Ормузкия проток: Иран с условие към корабите, ето колко милиона може да генерира

Тръмп отстъпва, защото е в паника

Междувременно Джон Болтън, бившият съветник по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп (той беше съветник в първия мандат на Тръмп), коментира в телевизионно интервю, че Тръмп е в паника и предвид това изглежда войната в Иран върви към край, поне от гледна точка на САЩ. Според Болтън, ще е груба грешка от страна на Иран сега да насилва нещата, вместо просто да изчака (Тръмп да отстъпи).

"Тръмп опитва да декларира няколко пъти победа и ще намери друг начин да го направи, за да продължи с нещо друго", смята Болтън.

"Това ще унищожи президентството на Тръмп, той вече е "увреден" много сериозно", коментира и историкът проф. Джон Миършаймър. Той е на позиция, че Тръмп вече е нанесъл непоправими щети на американската външна политика, особено с европейските съюзници на САЩ - Още: На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще е добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
