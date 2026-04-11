Reuters: САЩ свалят санкции срещу Иран и връщат 6 млрд. долара на Техеран

САЩ са се съгласили да премахнат най-важните санкции срещу Иран и да разблокират замразени ирански активи на стойност около 6 млрд. долара, държани в Катар, като знак за "сериозност" в рамките на мирните преговори, които текат в Исламабад. Това съобщава висш ирански източник пред агенция Reuters. Твърди се, че този ход е директно обвързан с осигуряването на безопасен транзит през ключовия транспортен маршрут - Ормузкия проток.

За момента официално потвърждение от Белия дом на новината няма, няма и нищо конкретно като постигнати резултати от започналите мирни преговори в Исламабад. Но The New York Times публикува материал, според който и да иска, Иран не може бързо да отвори изцяло движението в Ормузкия проток. Причината - той е миниран с морски мини и дори иранците не са наясно къде се намира всяка мина, която са заложили. Предишните дни излезе информация, че Иран дава карти на всеки кораб откъде точно да минава, за да намали риска от това да се натъкне на минно поле - Още: Плащайте в крипто, за да минете през Ормузкия проток: Иран с условие към корабите, ето колко милиона може да генерира

Тръмп отстъпва, защото е в паника

Междувременно Джон Болтън, бившият съветник по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп (той беше съветник в първия мандат на Тръмп), коментира в телевизионно интервю, че Тръмп е в паника и предвид това изглежда войната в Иран върви към край, поне от гледна точка на САЩ. Според Болтън, ще е груба грешка от страна на Иран сега да насилва нещата, вместо просто да изчака (Тръмп да отстъпи).

"Тръмп опитва да декларира няколко пъти победа и ще намери друг начин да го направи, за да продължи с нещо друго", смята Болтън.

John Bolton:



Given Trump’s panic, we’re very likely at the end of it.



He just wants to declare victory — and move on to something else.



It would take a major mistake by Iran to force his hand. pic.twitter.com/vMNbjfvSGs — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

"Това ще унищожи президентството на Тръмп, той вече е "увреден" много сериозно", коментира и историкът проф. Джон Миършаймър. Той е на позиция, че Тръмп вече е нанесъл непоправими щети на американската външна политика, особено с европейските съюзници на САЩ - Още: На старта на преговорите за мир с Иран: Тръмп обяви какво ще е добро споразумение и увърта за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Prof. John Mearsheimer:



This is all going to destroy the Trump presidency.



He may remain in office, but he’s damaged goods in a truly serious way.



He thinks he has the Midas touch… This is not like all the previous cases he got away with.



There’s no way he’s not going to… pic.twitter.com/n2AyUAdIsd — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026