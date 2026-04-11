Стряскаща ИИ заплаха за банките и критичната инфраструктура предизвика спешна реакция на САЩ

Американските власти спешно организираха среща на ръководителите на най-големите банки в САЩ. Срещата беше организирана от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент и председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Причината за това извънредно събиране е появата на новия модел изкуствен интелект (ИИ) на компанията Anthropic – Claude Mythos.

По време на срещата бяха обсъдени рисковете за финансовата система. Проведени са разговори с висши ръководители на най-големите американски банки - от Goldman Sachs до Bank of America. Единственият голям банков ръководител, който не е успял да дойде, е Джейми Даймън от JPMorgan Chase. Целта - идеи как да се подсилят защитите на банките срещу Claude Mythos, съобщават Bloomberg, Financial Times и CNBC.

Още: ЕК иска моментално внедряване на 115 млн. евро в нови военни технологии с изкуствен интелект

Грешките на миналото са проблеми на бъдещето

Каква е опасността - този модел ИИ е създаден с цел да пише програмен код. Но с течение на времето е станал толкова добър, че е развил "свръхестествена" способност да открива и експлоатира софтуерни уязвимости и то по-добре, отколкото повечето хакери-експерти в световен мащаб. Claude Mythos може да открие уязвимости в почти всяка софтуерна система - включително такива, които са останали незабелязани в продължение на десетилетия. При проведени тестове с Claude Mythos, той е открил хиляди сериозни уязвимости във всички водещи операционни системи и уеб браузъри. Някои от тези пропуски в сигурността са били на възраст до 27 години и досега са оставали напълно незабелязани от създателите им и от хакерите.

Обяснимо е защо в САЩ са се стреснали на най-високо ниво - ако такъв инструмент попадне в грешни ръце, той може да нанесе изключителни щети на банките, комуникациите и критичната инфраструктура.

Достъпът до Claude Mythos вече е частично ограничен. Достъп е предоставен само на ограничен брой компании - около 40 избрани технологични гиганта и големи банки, които да го тестват и да изградят защити (проект, известен като Project Glasswing).

На този фон, руският диктатор Владимир Путин нареди разработването на национален план за внедряване на изкуствен интелект в Русия. Изкуственият интелект оформя всички области на Руската федерация, включително отбраната, заяви Путин по време на среща за развитието на изкуствения интелект. По думите му, суверенитетът и самото съществуване на Русия зависят от способността ѝ да се справя с бързите технологични промени. Руските технологии за изкуствен интелект трябва да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб и да притежават необходимото ниво на суверенитет, настоя той и обърна внимание, че в чужбина се инвестира много в ИИ и то във военното дело и се постигат "значителни резултати". И всичко това - докато в Русия блокираха тотално единствения успешен руски проект в областта на социалните мрежи, а именно: Телеграм:

Още: Опасно насърчаване: Първо доказателство за пагубното влияние на изкуствения интелект