Дрога за над 400 000 евро открита при акция в "Студентски град"

09 април 2026, 13:28 часа
Снимка: СДВР
Сириец и българин са обвинени за държане с цел разпространение на наркотици в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение.  

Двамата са обвинени за това, че от 6 до 7 април в столичния квартал „Студентски град“ държали с цел разпространение 39,696 кг марихуана на стойност 406 884 евро, разпределени в 51 обекта.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че чужденецът е известен на полицията за трафик на бежанци, катастрофа и хулиганство, като е осъждан. Българинът е известен на органите на реда за наркотици и кражби, като също е осъждан.

Разследването е образувано на 7 април и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за постоянния арест на двамата.

В края на миналия месец СГП обвини двама за това, че държали с цел разпространение 16,220 кг коноп, 47,620 кг амфетамин и 11,440 кг кокаин.

 

 

Виолета Иванова Отговорен редактор
Студентски град Марихуана Наркотици
