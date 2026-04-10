Миньор на Вуцов пак сгреши! Тим от дъното взе скалпа на отбор от челото и влезе в прекрасна серия

Миньор Перник допусна втора поредна загуба под ръководството на новия си старши треньор Велислав Вуцов. "Чуковете" отстъпиха с 2:4 при гостуването си на Лудогорец II в Разград в двубой от 28-ия кръг на Втора лига. Междувремнно борещият се за оцеляване Марек извоюва важна победа с 1:0 над тима от топ 4 Вихрен Сандански пред над 1000 зрители на стадион „Бончук“. Дупничани записаха пети пореден мач без поражение и събраха 29 точки на 12-ата позиция. Миньор е 14-и с 27 пункта.

В Разград гостите създадоха първия шанс за гол в срещата. Още във втората минута Данило Тарасенко се измъкна от отбраната на домакините и стреля, но неточно. Силните минути за „чуковете“ продължиха и логичното се случи в 12-ата минута, когато Преслав Йорданов откри със страхотен плътен шут от около 25 метра, изпращайки топката в сглобката. Лудогорец отвърна след 10 минути, когато Иван Йорданов се разписа от пряк свободен удар.

Малко по-късно записалия дебют под рамката на вратата на перничани Кирил Дойчев отрази нов изстрел на Йорданов от свободен удар. В 38-ата минута обаче халфът, записвал мачове и за националния отбор, отбеляза второто си попадение. В добавеното време на първата част Георги Пенев засече с глава центриране отляво и покачи на 3:1.

През втората част Миньор опита да се върне в срещата. В 64-тата минута Данило Тарасенко удари греда. 180 секунди по-късно стражът на Лудогорец си отбеляза автогол. В 78-ата минута Валентин Доцев беше изключително близо до това да изравни, но ударът му мина на сантиметри от целта. Малко след това Преслав Йорданов засече центриране отляво с глава. Ударът му обаче беше уловен без проблеми. В момент, в който „чуковете“ бяха в подем, Йордан Йорданов получи втори жълт картон.. В добавеното време на срещата Райан Иванов оформи крайния резултат.

Мачът на стадион "Бончук" започна двуостро. В 80-ата минута след продължително нападение на дупничани изнеслият невероятен мач Христо Каймакански подаде към Димитър Горанов, който намери мрежата на Вихрен с шут от наказателното поле – 1:0.

