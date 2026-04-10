Войната в Украйна:

Миньор на Вуцов пак сгреши! Тим от дъното взе скалпа на отбор от челото и влезе в прекрасна серия

10 април 2026, 23:06 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: marek1915.com
Миньор Перник допусна втора поредна загуба под ръководството на новия си старши треньор Велислав Вуцов. "Чуковете" отстъпиха с 2:4 при гостуването си на Лудогорец II в Разград в двубой от 28-ия кръг на Втора лига. Междувремнно борещият се за оцеляване Марек извоюва важна победа с 1:0 над тима от топ 4 Вихрен Сандански пред над 1000 зрители на стадион „Бончук“. Дупничани записаха пети пореден мач без поражение и събраха 29 точки на 12-ата позиция. Миньор е 14-и с 27 пункта.

Миньор загуби от Лудогорец II

В Разград гостите създадоха първия шанс за гол в срещата. Още във втората минута Данило Тарасенко се измъкна от отбраната на домакините и стреля, но неточно. Силните минути за „чуковете“ продължиха и логичното се случи в 12-ата минута, когато Преслав Йорданов откри със страхотен плътен шут от около 25 метра, изпращайки топката в сглобката. Лудогорец отвърна след 10 минути, когато Иван Йорданов се разписа от пряк свободен удар.

Малко по-късно записалия дебют под рамката на вратата на перничани Кирил Дойчев отрази нов изстрел на Йорданов от свободен удар. В 38-ата минута обаче халфът, записвал мачове и за националния отбор, отбеляза второто си попадение. В добавеното време на първата част Георги Пенев засече с глава центриране отляво и покачи на 3:1.

🥈Втора лига 🕕 17:00 ч. Лудогорец II - Миньор⚒️ 👤 стартов състав

Posted by ФК "Миньор" Перник on Friday, April 10, 2026

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

През втората част Миньор опита да се върне в срещата. В 64-тата минута Данило Тарасенко удари греда. 180 секунди по-късно стражът на Лудогорец си отбеляза автогол. В 78-ата минута Валентин Доцев беше изключително близо до това да изравни, но ударът му мина на сантиметри от целта. Малко след това Преслав Йорданов засече центриране отляво с глава. Ударът му обаче беше уловен без проблеми. В момент, в който „чуковете“ бяха в подем, Йордан Йорданов получи втори жълт картон.. В добавеното време на срещата Райан Иванов оформи крайния резултат.

Мачът на стадион "Бончук" започна двуостро. В 80-ата минута след продължително нападение на дупничани изнеслият невероятен мач Христо Каймакански подаде към Димитър Горанов, който намери мрежата на Вихрен с шут от наказателното поле – 1:0. 

ОЩЕ: Напусна Славия със скандал, а днес наказа "белите" в 94-тата минута за безценен обрат на тим от дъното в Първа лига

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Вили Вуцов Миньор Перник Марек Втора лига Вихрен Сандански
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес