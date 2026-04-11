Естония се готви да издържи 30 дни без помощ от НАТО срещу Путинова Русия (ВИДЕО)

Естония трябва да може да издържи без външна помощ поне 30 дни съгласно актуализирания план за национална сигурност на прибалтийската република. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Въпросният срок важи за положение, при което страната е напълно откъсната по въздуха, море и суша. А Талин открито посочва Русия като основна заплаха такъв сценарий да се превърне в реалност.

За обикновените хора летвата също е повишена - на всеки жител е казано да бъде готов да оцелее поне 7 дни без чужда помощ.

Естония е разработила планове за преместването на 140 000 граждани (около 10% от населението си) във временни убежища във вътрешността на страната. В граничния град Нарва, който е считан за главно "място", където покълва руската пропаганда, се подготвя евакуация на две трети от жителите при извънредно положение.

И още - Естония изгражда заедно с Литва и Латвия поне 600 бункера по общата граница на прибалтийските републики с Руската федерация. Отделно страната има военни планове какво да прави при руска инвазия - основата на плана е да направи толкова тежко руското настъпление от гледна точка на жертви в хора и военна техника, че то да спре

🇪🇪⚠️🇷🇺 Estonia is preparing for the worst-case scenario



If the country is completely cut off by air, sea, and land, it must be able to hold out on its own for at least 30 days. This has already been officially built into the updated national security strategy.



