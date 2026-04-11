Николай Попов за "Прогресивна България": Името е ново и старите ченгета в листите

Лидерът на гражданско сдружение „Сияние“ Николай Попов влиза в предизборната надпревара с амбицията да бъде истинската алтернатива на политическото статукво. В телевизионно интервю по БНТ той разкритикува опонентите си и очерта радикални реформи в съдебната система и пътната безопасност.

„Ние сме чисто нова формация. Ние сме новото, а не президентът Радев, който е в политиката от 9 години“, заяви Николай Попов, водач на листите на „Сияние“ в 23-и и 25-и МИР София. Той бе категоричен, че докато другите политически сили залагат на „имагинерни понятия“, неговата формация работи с конкретни имена и ясни ангажименти.

„Нула ченгета в нашите листи“

Попов не спести критики към други нови формации, като визира конкретно „Прогресивна България“. Според него там ново е само името. „На "Прогресивна България" само името е ново и старите ченгета в листите. Нищо друго. При нас има нула ченгета, въпреки че имаме хора от всички възрасти“, подчерта лидерът на „Сияние“.

Той посочи, че предимството на неговото сдружение е конкретиката по отношение на съдебната реформа – тема, по която според него останалите партии само „говорят общи приказки“.

Закон за вещите лица – ключът срещу корупцията

Основен акцент в програмата на „Сияние“ е приемането на Закон за вещите лица. Попов, който самият е страна по дело за трагичен инцидент с дъщеря му, обясни, че в момента съдебната система е блокирана от липса на контрол над експертизите.

„Искаме закон за вещите лица, искаме всякакви политически зависимости от Висшия съдебен съвет да бъдат извадени“, заяви той. Според него именно чрез манипулирани експертизи се прикриват „кражбите на асфалт“ и се протакат делата за пътен травматизъм. Попов даде пример с фрапантни нарушения по неговото собствено дело – следствени експерименти, правени с камиони с различна регистрация от тези в инцидента.

„Десет години без присъда за смърт на пътя е масова практика. Без правосъдие няма как да имаме работеща икономика и чужди инвеститори“, категоричен е Попов.

Реформа в АПИ: „Контролът трябва да е извън тези, които строят“

Лидерът на „Сияние“ предложи и структурна промяна в управлението на пътната инфраструктура. Той разкритикува сегашния модел, при който Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) контролира сама себе си чрез Института за пътища и мостове, който е част от нейната структура.

„Искаме да извадим контрола от АПИ и да го прехвърлим изцяло в Министерството на транспорта чрез Държавната агенция за пътна безопасност. Трябва да има независим орган с техника, който да мери сцеплението, да взима проби и да контролира какво реално се полага на пътя“, обясни Попов.

Според него в момента държавата имитира прозрачност, докато реално липсва ефективен външен надзор върху качеството на ремонтите.

Парламентът като последна инстанция

На въпрос дали пострадалите от съдебната система трябва да влязат в парламента, Попов отговори, че това е единственият начин гласът им да бъде чут. „Ние не бяхме чути от политиците, те не пожелаха диалог. В нашите листи има безброй експерти, но и хора, жертви на системата, които знаят точно как тя трябва да бъде променена“, завърши Николай Попов.

С наближаването на изборите „Сияние“ се позиционира като формация, която залага на експертност и лична мотивация в битката срещу „скритото правосъдие“ и корупцията в инфраструктурата.

