Не е самоубийство: Майката на Ники Златков говори за 7-ми и 8-ми човек в случая "Петрохан" (ВИДЕО)

10 април 2026, 22:23 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Многократно предупреждавах и призовавах да не се използва смъртта на близките ми за политически и предизборни цели. Въпреки това, това продължава да се случва. Това е върхът на наглостта и престъпление към паметта на сина ми, на другите ми близки и на всички техни роднини". Думите са на Ралица Асенова, майката на намерения застрелян под връх Околчица Николай Златков. Златков е една от общо 6 жертви в потресаващия случай "Петрохан - Околчица".

"Тук се прикрива ужасяващо престъпление, извършено спрямо тях. И същото това се използва предизборно. Именно затова е важно да се чуе какво имам да кажа — точно преди изборите", подчерта Асенова.

Много показания, които изтекоха, нямат нищо общо с истината, категорична е Асенова, която е на позиция, че за случая агресивно се налага само една версия и се прави какво ли не тя да остане. "Просто предупреждавам, че няма как да се получи тази версия със сектата и ритуалното нещо", каза тя и е категорична за следното: По официално разпространени от разследването записи има 7-ми и 8-ми човек, водещи Ивей (Ивайло Иванов), гледали сме близки тези записи многократно, на голям екран, с изчистване на звук и картина. Въпросните хора ние не ги познаваме, това не са Пламен (Статев) и Дечо (Василев) - ОЩЕ: Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

Асенова се възмути, че материали по делото са давани на кой ли не - на медии, в парламента, а самата Асенова била предупредена, че носи наказателна отговорност, ако разпространява данни от разследването публично. Само към мен ли е отправено това предупреждение, попита Асенова.

В долното видео Асенова прави припомняне на случая и задава пак конкретни въпроси за особености в него, като обвини създателя на разследващия сайт "Биволъ" Асен Йорданов в говорене на неистини. Тя призова Валери Андреев на публичен дебат - Андреев беше човекът, чието интервю за Bird.bg разбуни духовете и насочи вниманието към версия за педофилия по случая, както и Атанас Русев, известен с казуса "Корал". Според OFFNews, Русев е човекът, който е дал сведения на "Биволъ" за последния им засега материал относно "Петрохан", припомнете си - Още: Кой сложи ореол на педофил на Калушев: Собственикът на OFFNews с ключови разкрития

Ивайло Ачев Отговорен редактор
