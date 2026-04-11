Мъж загина в дома си при пожар в с. Опанец, Добрич

11 април 2026, 11:03 часа
Снимка: БГНЕС
Мъж загина в дома си при пожар в с. Опанец, Добрич

74-годишен мъж е загинал при пожар в къща в добричкото село Опанец, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за огнения инцидент е подаден в петък в 07:57 часа в пожарната на Добрич.

Загиналият е бил трудноподвижен. Причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

През изминалото денонощие противопожарните звена са потушили 82 пожара и са реагирали на 106 сигнала за произшествия.

В петък в 00:14 ч. в РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за взрив от газова бутилка в къща в град Съединение, област Пловдив. При инцидента е пострадала 72-годишна жена, която е получила изгаряне. Причина за инцидента е техническа неизправност на газова бутилка.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 10 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 62 пожара. Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
