Футболистът, който "победи времето" - безсънните нощи го провалиха в Реал Мадрид, но дисциплината го превърна в легенда в Германия

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Докато повечето бразилски играчи често слагат край на кариерата си в клуба, в който са започнали, днешният ни герой, въпреки че е роден в Сао Пауло, получава първия си шанс другаде, макар че историята му естествено е вкоренена в същата бедност, конфликти и мизерия, характерни за тази част на света. Израснал в Сао Мигел Паулиста, един труден квартал в безмилостната зона на Източните предградия на града, Жозе Роберто да Силва бе жестоко обречен на прозвището Жуниор от отсъстващия си баща, който остави само името си, преди да напусне съпругата си Мария и останалите им четирима сина. Той обаче стана известен с името Зе Роберто.

Възходът, падението и възраждането на Зе Роберто

Като всяко едно дете в региона и малкият Зе е с топка в краката и мечтае някой ден да прослави родината си на най-голямата сцена. На 7-годишна възраст той прави първата голяма стъпка към осъществяването на желанието си, след като е избран да играе за известния аматьорски клуб Пекенинос до Джоки, недалеч от стадиона на Сао Пауло в Морумби. Но пътят все още щеше да бъде дълъг и труден. Въпреки че тренировките трябвало да са два пъти седмично, всяка сряда и събота, Мария, която през деня работела като помощник-медицинска сестра, а през нощта в дом за възрастни хора, можела да събере пари за сина си - слаб, но с невероятен ляв крак - само за една от сесиите, тъй като всичко повече щяло да надхвърли семейния бюджет.

Зе временно е принуден да спре с футбола

За да помага на майка си, Зе започва да работи и, поради финансовите затруднения вкъщи, всъщност се отказва от мечтата си, въпреки че беше преминал от Пекенинос в Палестра Сан Бернардо - малък клуб , с който спечели Купата на Сао Пауло за юноши "Копиня". Само шест месеца след като се отказал, майка му пристигнала у дома преизпълнена с вълнение, за да съобщи на Зе, че е бил поканен на проби от Португеза. Пристигайки на стадион "Канинде", Зе се почувствал зле, когато видял, че опашката за предпочитаната му позиция в халфовата линия се виеше около целия блок. Същото важеше и за нападателите. Но на левия бек конкуренцията била по-малка и той се пробвал там.

Разбираемо, предвид големия брой млади таланти, които се явили на проби, имало само няколко минути, за да покаже на какво е способен, и Зе бил отхвърлен. Той отново съкрушен и финансово ограбен, защото беше пропуснал един работен ден за нищо. Но Мария беше упорита - докато разочарованият Зе се обръща назад по пътя към автобусната спирка, тя се карала на треньорите и ги принудила поне да вземат данните му за връзка.

Планът на Мария проработил. В крайна сметка синът ѝ беше повикан обратно в младежкия отбор и през 1994 г. проби в първия. Въпреки че настоящите трудности на Португеза като клуб от четвъртата лига на ръба на изчезването биха подсказали друго, две години по-късно Зе Роберто изведе отбора до прага на славата в Серия А. Тогава шампионатът се решаваше чрез плейофи и финал с два мача, в който четвъртият по големина клуб на Сао Пауло прие Гремио на "Морумби" - на един хвърлей от мястото, където 22-годишният, вече повикан в националния отбор, бе разцъфнал в Пекенинос до Джоки. След като победи Гремио с 2:0 на свой терен, Португеза загуби със същия резултат в Порто Алегре, като по този начин несправедливо отстъпи титлата на Гремио. Това беше вторият случай, в който клубът от Гаучо спечели титлата по този начин.

Сбъднатата мечта, която се превърна в кошмар

За постиженията си през сезона Зе Роберто получи приза за най-добър ляв бек на церемонията "Златна топка", а голямата награда дойде през лятото на 1997 г., когато получи трансфер в Реал Мадрид. Бразилският национал, който има 84 мача за страната си между 1995 и 2006 г., пристигна на "Сантяго Бернабеу" и въпреки че се присъедини към 15-кратния европейски шампион с добра репутация, не мина много време, преди нещата да се объркат за него, като испанското му приключение се превърна в кошмар. Самият Зе Роберто признава, че пристигането му в Мадрид не е било никак лесно. Той се озовава в един от най-добрите клубове в света, без да е подготвен нито физически, нито психически. Около него - луксозни коли и съотборници, винаги безупречно облечени в костюми, а той - в обикновени дрехи. Лошото за него обаче е, че той не се представя на ниво, а присъствието на Роберто Карлос в състава на "кралете" не работи в негова полза.

Слабата форма на футболиста обаче се дължала най-вече на един много интересен фактор - безсънните нощи. Зе Роберто, който по това време е на 21 години, се пристрастил към видеоигрите и прекарвал целите си нощи пред плейстейшъна. Играта му носела много стрес, съответно и глад, и той ядял по цели пакети бисквити. После дошли вредните закуски и газираните напитки. Така след цял ден тренировки и безсънна нощ, на следващия ден той отивал с тъмни кръгове под очите на тренировка. Зе Роберто напълнял без да осъзнава и се намирал в най-слабата си форма в кариерата. Това по никакъв начин не му помогна да измести легендарния си сънародник Роберто Карлос от поста на левия бек на "Бернабеу" и след само 21 мача с фланелката на "белите", той се върна в Бразилия и подписа с Фламенго в търсене на предното си аз.

"Възраждането" на Зе Роберто

Той прекарва едва 6 месеца във Фламенго, преди да се завърне в европейски футбол с гръм и трясък. Зе Роберто подписва с Байер Леверкузен и се превръща в един от най-добрите футболисти на позицията си. През следващите четири години той е титуляр за "аспирините" и възхищава феновете с техническата си финес и трикове. Той отбеляза 18 гола в 149 мача за отбора, но също така дава много асистенции. С Байер той става вицешампион в Бундеслигата през 1999, 2000 и 2002 г. и достига финала за Купата на Германия, както и финала в Шампионската лига през 2002 г., но го пропуска, след като бе получил жълт картон в 1/2-финала. Въпреки че съдбата му се подобри в Германия и играчът описва началото на 2000-те години като своя връх, Зе Роберто беше пропуснат от състава на Бразилия за Световното първенство през 2002 г., който впоследствие спечели турнира в Япония и Южна Корея. Повечето бразилци си спомнят турнира с носталгия, но същото не може да се каже за Зе Роберто, който призна, че дори не го е гледал. Той обаче беше твърдо решен да се завърна в националната селекция за следващия Мондиал и имаше четири години за това.

На лов за трофеи в Мюнхен

Докато с Реал Зе Роберто спечели титли като млад, но почти не играеше, то в Леверкузен беше точно обратното. След две втори места с "аспирините" и пропуснат шанс за титлата в Шампионската лига, жаждата му за успех през 2002 г. бе особено силна и по тази причина той премина в най-добрия отбор в страната - Байерн Мюнхен. Заедно с Михаел Балак, Джоване Елбер и Оливер Кан той спечели шампионата и купата през 2003 г. В Германия той научи, че тялото му е неговият инструмент, за който трябва да се грижи. През следващите години спечели още три дубъла с баварците. В духа на цялата си кариера, защитникът се възстанови и беше избран за участие на Световното първенство през 2006 г. в Германия, но успя да помогне на "селесао" да стигне само до 1/4-финалите, където отборът загуби с 1:0 от Франция във Франкфурт.

След турнира Зе Роберто стана свободен агент, преди да подпише с Насионал в Уругвай. След временно завръщане в Бразилия през 2006 г. в Сантос, където носеше фланелката с №10 на Пеле, той игра още две години под ръководството на Отмар Хитцфелд в Мюнхен. Престоят му в Сантос, продължил само една година, се оказа решаващ за кариерата на Зе Роберто, като отбеляза първото си участие като атакуващ полузащитник. По силата на правилото "Босман" всичко беше взаимно простено, когато вече като дефанзивен халф той се озова отново в Мюнхен и, в съюз с Марк ван Бомел, помогна на Байерн да спечели четвъртия си дубъл. През 2009 г. раздорите отново изплуваха на повърхността, когато Зе Роберто се обиди от предложението за едва едногодишен договор, което го принуди да премине в Хамбург, където престоят му приключи внезапно по същия начин.

Как Зе Роберто игра до 43 години

След това Зе премина в Катар, където на 38-годишна възраст изглеждаше, че го очаква логичният край на кариерата му. Но от Гремио му предложиха договор и това, което трябваше да бъде почетно сбогуване, се превърна в три успешни години. Макар през декември 2012 г. Зе Роберто да изрази желание да приключи кариерата си в клуба, липсата на каквато и да е оферта за договор в края на 2014 г. го подтикна да премине в "заспалия" гранд Палмейрас. В края на 2014 година, на 40-годишна възраст, той поднови договора си с Палмейрас, където изигра 128 мача в рамките на следващите три години и дори спечели купата и шампионата. През ноември 2017 г. Зе изигра последния си професионален мач на 43 години и 144 дни.

На 51 години в отлична форма

По онова време медиите все по-често отразяваха впечатляващата му физика с процент на телесни мазнини от едва 6%, в сравнение със средната стойност от около 10% при футболистите. И той не променяше тренировъчния си режим, дори и в напреднала възраст. След като окачи бутонките, той стана технически съветник в Палмейрас, но се отказа от тази длъжност през декември 2019 г., когато стана посланик на клуба. Днес той преживява третия си златен век като интернет звезда в родната си страна. Хора като Зе Роберто, които споделят спортния си начин на живот със света в социалните медии, се наричат "фитфлуенсъри". С малката разлика, че повечето от тези фитнес маниаци са на половината възраст на бившия играч на Байерн, който навърши 52 години това лято. След блестяща и изключително дълга кариера, бразилецът все още вижда тялото си като най-голямото си предимство. Самият той обича да описва ежедневните упражнения като грижа за себе си. За него това е толкова нормално, колкото миенето на зъбите, и също толкова важно.

За бразилските фенове Зе Роберто ще остане в спомените с топли чувства и, подобно на Бърнард Хопкинс, който се боксираше след 50-годишна възраст и премина от Екзекуторът към Извънземният в светлината на сравнимата му свръхестествена способност да отблъсква времето и да продължава да се представя на най-високо ниво, ще има малко като него, които да го последват.

Автор: Дария Александрова

