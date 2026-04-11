Реал Мадрид направи нов подарък на Барселона в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид и Жирона завършиха 1:1.

Домакините осъществиха начален натиск. В 11-ата минута Морено изби от голлинията изстрел на Мбапе. Гостите отвърнаха с шут на Унахи, който бе спасен от Лунин. В средата на полувремето Диас центрира към Белингам чийто удар с глава излезе на сантиметри извън целта. В 27-ата минута Гасанига изби шут на Валверде. До почивката претенции за червен картон на Мартинес за удар с лакът в Гарсия не бяха уважени.

💥 | Alberola Rojas y el VAR con trabajo en el Santiago Bernabéu hasta el último minuto. ⚪️🇪🇸



📌 Vitor Reís golpea con el brazo en la cara de Mbappé en el momento que pierde su marca, ES PENALTI



❌ Error del conjunto arbitral



🏟️ Real Madrid - Girona pic.twitter.com/mfmkxSPpZF — Laliga News (@laligaa_neews) April 10, 2026

В началото на втората част Валверде тества късмета си от диситанция. Противниковият вратар не се намеси по най-добрия начин и топката се оплете в мрежата. Не след дълго Вини Жуниор пропусна да удвои. В 62-рата минута Льомар остави Лунин безпомощен с изстрел от дъгата.

След попадението Алваро Арбелоа реагира и пусна в игра Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Гонсало Гарсия. В 88-ата минута се разигра най-скандалната ситуация. Сериозни претенции на Реал Мадрид за дузпа заради нарушение срещу Мбапе в наказателното поле не бяха уважени от главния съдия и ВАР.