11 април 2026, 10:45 часа
Пинк ще дебютира като водеща на наградите "Тони"

Певицата Пинк ще бъде водеща на церемонията за театралните награди "Тони" през юни. Трикратната носителка на "Грами" за първи път ще дебютира като водеща на шоуто, което ще бъде на 7 юни в нюйоркската "Рейдио сити мюзик хол", предаде "Асошиейтед прес".

Признание

"За мен е чест… да водя вечер, посветена на буквално най-трудолюбивите хора в шоубизнеса", казва Пинк в разпространено изявление. "Бродуей оформи живота ми и начина, по който подготвям моите шоупрограми – това е оказваща подкрепа, приобщаваща и пълна с талант и любов общност. Тези хора създават магия всеки ден и нямам търпение да ги отпразнуваме заедно с целия свят".

Въпреки че Пинк не е излизала на бродуейска сцена, тя има 15 хита в топ 10 на класацията на списание "Билборд", включително и четири, стъпили на първо място.

Продуцентите на 79-ата церемония за наградите "Тони" в изявление похвалиха Пинк като „смел артист, чийто мощен глас, зареждащо сценично присъствие и неоспорима автентичност въплъщават духа на представление на живо и на театъра".

Церемонията за наградите "Тони" ще бъде излъчена на живо по Си Би Ес, както и по "Парамаунт плюс".

Източник: БТА

Весела Софева Отговорен редактор
