Отказали му спирачките: Пострада 17-годишен младеж със скутер

Пострада 17-годишен младеж с електрически скутер, след като спирачките му отказали. Това съобщиха от ОДМВР-Видин.

На 25 април около 17.30 часа е възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улиците „Георги Димитров“ и „Гено Цанов“ в гр. Кула. Електрически скутер, управляван от 17-годишен младеж, поради несработване на спирачната система не е спрял на знак „стоп“ и навлязъл в кръстовището, където се блъснал в преден десен калник на лек автомобил „Субару“, шофиран от 30-годишен мъж.

Още: Париж започна да премахва електрическите скутери от улиците си

Водачът на скутера е бил настанен във видинската болница с фрактура на лявата ръка. Тестовете с дрегер на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

На следващия ден пожарникари са вдигнали паднало върху лек автомобил дърво на видинския бул. "Панония".

Още: Кола блъсна електрически скутер в Банско, пострадаха две момичета