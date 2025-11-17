Откраднал кутия с дарения, хванали го, покаял се

22-годишен криминално проявен мъж е задържан през изминалия уикенд за кражба на кутия с дарения в Бургас.

Случаят е един от трите разкрити кражби, по които полицията в Бургас е работила този уикенд. Общо разкрити са 18 престъпления, предава БГНЕС.

Кутията с дарения, която станала обект на кражба, била поставена в хранителен магазин на ул. "Д-р Нидер". В нея имало около 300 лева.

Тя е задигната още на 27 октомври, но сега служители на Първо РУ установили 22-годишния стар познайник на местната полиция от бургаския квартал "Победа". Мъжът направил пълни самопризнания и възстановил част от откраднатата сума.

Работата по случая продължава.

