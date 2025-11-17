Войната в Украйна:

Откраднал кутия с дарения, хванали го, покаял се

17 ноември 2025, 11:19 часа 304 прочитания 0 коментара
Откраднал кутия с дарения, хванали го, покаял се

22-годишен криминално проявен мъж е задържан през изминалия уикенд за кражба на кутия с дарения в Бургас. 

Случаят е един от трите разкрити кражби, по които полицията в Бургас е работила този уикенд. Общо разкрити са 18 престъпления, предава БГНЕС.  

Кутията с дарения, която станала обект на кражба, била поставена в хранителен магазин на ул. "Д-р Нидер". В нея имало около 300 лева. 

Още: Откраднал дарения за болно дете: Задържаха рецидивист в Самоков

Тя е задигната още на 27 октомври, но сега служители на Първо РУ установили 22-годишния стар познайник на местната полиция от бургаския квартал "Победа". Мъжът направил пълни самопризнания и възстановил част от откраднатата сума.

Работата по случая продължава.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Откраднаха кутията с дарения за опожареното село Воден, крадецът е задържан

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Дарения полиция кражба самопризнания кутия за дарения
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес