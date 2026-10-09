Откриха убита 45-годишна жена в Пловдив, задържан е неин роднина

Полицията в Пловдив разследва убийството на 45-годишна жена, чието тяло е открито в апартамент в район "Северен". За престъплението е задържан млад мъж, който е роднина на жертвата.

По данни на полицията става дума за умишлено убийство. Инцидентът е станал в новопостроена жилищна кооперация, в която все още живеят само няколко семейства.

Съсед е разказал пред пловдивски медии, че малко преди 4 ч. сутринта чул силни трясъци. По думите му след това видял млад мъж да пуши трева на една от терасите в сградата. Още: Среща с маскиран мъж с пистолет в ръка: Основната свидетелка с интересни разкрития за убийството на Филипов

Това е второто убийство в Пловдив за последните 10 дни. На 30 септември във входа на жилищна кооперация беше застрелян бизнесменът Илиян Филипов.

За убийството му е задържан Славчо Мегеров. Като предполагаем мотив за престъплението се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залагания и черно тото.