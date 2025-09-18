Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев

Апелативният съд в Пловдив отложи делото срещу Рангел Бизюрев, осъден на предходна инстанция за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители - адвокатите Антоанета Николова и Димитър Марковски. "Да разглеждаме делото в тяхно отсъствие би накърнило правата на пострадалите. Приемаме с компромис, че са налице уважителни причини да не се явят", посочиха от съдебния състав.

Делото в Апелативния съд в Пловдив е насрочено за 6 ноември.

ОЩЕ: „Подигравка“: Майката на Митко от Цалапица иска доживотен затвор за убийците на сина й

15 години на първа инстанция

През април тази година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Той бе признат за виновен в това, че в нощта на 20 юли 2023 г. в село Цалапица умишлено е умъртвил Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Съдът постанови той да заплати 530 000 лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес.

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

ОЩЕ: Първа инстанция не уважи искането за доживотен затвор за убиеца от Цалапица

"Прокуратурата протестира наложеното наказание на Бизюрев, като настоява той да бъде осъден по първоначалната правна квалификация с частта, че деянието е извършено с особена жестокост", каза зам.- апелативният прокурор Йорданка Тилова, цитиран от БТА.

Защитникът на Бизюрев адвокат Делчо Джубелиев също обжалва решението на Окръжния съд с искането деянието да се квалифицира като причинена умишлена телесна повреда, от която е последвала смърт по непредпазливост.

"Надявам се на обективен и справедлив съд и да чуем доживотен затвор без право на замяна", каза преди заседанието майката на Димитър - Атанаска Бакалова. По думите ѝ при разглеждането на делото в Окръжния съд е имало много пропуски и обективната истина не е излязла изобщо. "Надеждата я изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един с присъда 15 години", допълни Бакалова.