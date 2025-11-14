Отново инцидент с тротинетка: Пострадали са двама тийнейджъри

За два инцидента на пътя информира в петък сутрин полицията в Бургас. При първия двама тийнейджъри са пострадали и са били отведени в болница, а при втория мотористка е получила наранявания заради отнето предимство, предава БГНЕС.

Случаят с 15-годишните младежи се разиграл около 12.36 часа вчера на кръстовището на бургаските улици "Уилям Гладстон" и "Сан Стефано". Лек автомобил "Рено Сандеро", с украинска регистрация, управляван от 55-годишна украинска гражданка при извършване на десен завой блъска преминаващите в зона само за пешеходци с тротинетка 15-годишни момчета.

Двамата младежи са отведени в УМБАЛ – Бургас за преглед, като са освободени за домашно лечение. Момчето, управлявало тротинетката е бил без нараняване, а спътникът му е получил контузия на десния лакът.

При втория инцидент от вчера, около 14.41 часа на кръстовището на бургаските улици "Стефан Стамболов" и "Проф. Яким Якимов" товарен автомобил "Ситроен Джъмпер", с пловдивска регистрация, управляван от 51-годишен мъж от село Маринка отнема предимството и блъска правомерно движещия се от лявата му страна мотоциклет "Сузуки", с чуждестранна регистрация, управляван от 27-годишна жена от руенското село Средна махала.

Жената е получила контузия на лявата длан. Била е прегеледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение.

