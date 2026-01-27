Отново катастрофа с ТИР-ове затвори ключова магистрала

Водач на ТИР почина, след като друг ТИР се блъсна в него на км 104 на магистрала “Марица“, предаде БГНЕС.

Катастрофата е станала в 6:40 ч. тази сутрин, а в района има опашки от ТИР-ове от няколко дни. В аварийната лента е ударен ТИР-ът с починалия водач, той е от Молдова. А блъсналият се в него ТИР е бил от Турция.

Магистралата е затворена в посока “Капитан Андреево“. Обходният маршрут е през Свиленград.

Припомняме, че тежка катастрофа с три ТИР-а и една лека кола стана вчера по обед край Видин. Загина един от шофьорите на камион.

