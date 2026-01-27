Спорт:

Отново катастрофа с ТИР-ове затвори ключова магистрала

27 януари 2026, 14:22 часа 307 прочитания 0 коментара
Отново катастрофа с ТИР-ове затвори ключова магистрала

Водач на ТИР почина, след като друг ТИР се блъсна в него на км 104 на магистрала “Марица“, предаде БГНЕС. 

Катастрофата е станала в 6:40 ч. тази сутрин, а в района има опашки от ТИР-ове от няколко дни. В аварийната лента е ударен ТИР-ът с починалия водач, той е от Молдова. А блъсналият се в него ТИР е бил от Турция. 

Още: След катастрофа: Трима младежи в интензивното

Магистралата е затворена в посока “Капитан Андреево“. Обходният маршрут е през Свиленград.

Припомняме, че тежка катастрофа с три ТИР-а и една лека кола стана вчера по обед край Видин. Загина един от шофьорите на камион.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Поредна тежка катастрофа в Прохода на Републиката, загина дете

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ТИР катастрофа загинал затворен път
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес