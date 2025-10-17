Войната в Украйна:

Отвлякоха млада жена край Стара Загора

17 октомври 2025, 16:57 часа 439 прочитания 0 коментара
Двама мъже са задържани за отвличане на млада жена в град Гълъбово, Старозагорска област. Сигнал за престъпното деяние бил подаден от 19-годишната жена, съобщиха от полицията.

Тя заявила, че в сряда около 02:00 ч. след полунощ на бензиностанция в град Гълъбово, против волята й и чрез използване на сила, е била качена от познат за нея мъж в лек автомобил, негова собственост, управляван от 19-годишен младеж.

Двадесет минути по-късно тя успяла да напусне автомобила. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия двамата мъже са установени и задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава. ОЩЕ: Доживотен затвор за мъж за отвличане, грабеж и убийство

Деница Китанова
