Петимата, хванати с 1 200 000 фалшиви евро, остават в ареста

26 март 2026, 15:33 часа 135 прочитания 0 коментара
Петимата фалшификатори, хванати с 1 200 000 неистински евробанкноти, остават в ареста. Софийския градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" за петимата задържани при акцията на ГДБОП, при която бяха открити въпросните 1 милион и 200 хиляди фалшиви евро. Арестувани тогава бяха двама българи, двама румънци и един италианец. Срещу петимата още вчера бяха повдигнати обвинения за притежание на крупната сума с фалшивата валута, а срещу един от тях и за притежание с цел разпространение на близо 1 кг кокаин. Припомняме, че още вчера, когато обвиняемите бяха задържани за срок до 72 часа, Софийска градска прокуратура (СГП) поиска най-строгата мярка за неотклонение за петимата - “задържане под стража“. 

Обвиненията

Според обвиненията на 23.03.2026 г. единият от българските граждани е държал в лек автомобил в гр. София и в жилище в гр. Пазарджик неистински парични знаци – общо 451 200 евро, а в автомобил, паркиран в гр. София, без надлежно разрешително и с цел разпространение държал 998 грама кокаин. Другият български гражданин държал неистински парични знаци – общо 81 100 евро, които били намерени в лек автомобил в гр. София.

На същата дата румънските граждани в съучастие като извършители държали неистински парични знаци – общо 450 000 евро, които също били намерени в паркиран в гр. София лек автомобил, а в ж.к. „Овча купел“ в гр. София, италианският гражданин държал неистински парични знаци – 230 000 евро.

Досъдебното производство е образувано на 23.03.2026 г. на основание чл. 212 НПК с първо действие оглед на местопроизшествието и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

Акцията

При акцията са извършени 11 действия по разследването – претърсвания и изземвания на жилища и автомобили, обиски и изземвания и оглед на местопроизшествие.

На 24.06.2026 г. брифинг с подробности по случая дадоха Десислава Петрова – заместник градски прокурор на СГП, главен комисар Георги Кандев – и.д. главен секретар на МВР, главен комисар Мартин Златков – директор на ГДБОП и старши комисар Дарин Костов – заместник директор на ГДБОП.

Припомняме, че почти паралелно с вчерашната акция в София, в съседна Румъния разкриха свързана със случая печатница за фалшиви пари близо до границата с България. Шестима души бяха арестувани в Румъния.

Спасиана Кирилова
