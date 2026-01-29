Спорт:

Пиян-залян шофьор отнесе мантинела

29 януари 2026, 09:18 часа 314 прочитания 0 коментара
Пиян-залян шофьор отнесе мантинела

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна, цитирани от БТА. Мъжът е загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя. Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол

По случая е образувано бързо производство.

Още: Блъснала друга кола: Хванаха пияна шофьорка

Както БТА предаде, по данни на "Пътна полиция" във Варна през миналата година в региона 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.

Още: Катастрофа с кола на Столична община при НДК (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа Пиян шофьор полиция мантинела
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес