Катастрофа с кола на Столична община при НДК (ВИДЕО)

Катастрофа е станала тази сутрин на ключово кръстовище в София. Инцидентът се е случил минути след 7:00 часа под Моста на влюбените при НДК, на бул. "България". Ударили са се служебен автомобил на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община и лека кола. На място има екип на полицията. За щастие няма пострадали.

По двата автомобила са нанесени материални щети.

Полевите тестове за алкохол на водачите са отрицателни. Предполага се, че причината за пътния инцидент е преминаване на червен светофар.

На място се прави оглед и се изясняват причините за инцидента.

В района се е образувало задръстване заради пиковия час, в който софиянци карат децата си на детска градина, училище и се отправят към работните си места.