20 месеца след провала на ротацията: Мария Габриел се появи отново редом до Борисов (СНИМКИ)

"Отличните двустранни отношения между България и Германия се развиват устойчиво както в политически, така и в икономически и търговски план. Германия остава наш водещ партньор, а сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява чрез инвестиции, технологии и съвместни инициативи, които носят реални резултати и откриват нови възможности". Това е заявил днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща в централата на формацията с Давид Прайзенданц, член на германския Бундестаг.

В публикация в социалните мрежи в профила си Борисов уточнява, че двамата са провели разговор, насочен към бъдещите перспективи в партньорството. На срещата е присъствал и ръководителят на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в България Норберт Бекман-Диркес, става ясно още от публикацията. На снимката, споделена в публикацията, се вижда и Мария Габриел, която в момента е президент на института "Робер Шуман" от една година. Снимката в понеделник идва и близо 20 месеца след провалената ротация на премиерския пост, когато тя не успя да стане министър-председател заради отказа на ГЕРБ да участват в управлението с ПП-ДБ по време на т.нар. "сглобка".

"България и Германия споделят разбирането, че европейската перспектива на държавите от Балканите, Украйна и Молдова и укрепването на отбранителните способности на Европа са ключови за стабилността на нашия регион. Подчертах значението на по-тясното сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО - от модернизацията на въоръжените сили до развитието на общи проекти и повишаването на оперативната съвместимост. Само чрез реални и практични усилия можем да гарантираме сигурността на европейските граждани", пише в публикацията си лидерът на ГЕРБ.

