Войната в Украйна:

20 месеца след провала на ротацията: Мария Габриел се появи отново редом до Борисов (СНИМКИ)

17 ноември 2025, 14:06 часа 163 прочитания 0 коментара
20 месеца след провала на ротацията: Мария Габриел се появи отново редом до Борисов (СНИМКИ)

"Отличните двустранни отношения между България и Германия се развиват устойчиво както в политически, така и в икономически и търговски план. Германия остава наш водещ партньор, а сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява чрез инвестиции, технологии и съвместни инициативи, които носят реални резултати и откриват нови възможности". Това е заявил днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща в централата на формацията с Давид Прайзенданц, член на германския Бундестаг.

В публикация в социалните мрежи в профила си Борисов уточнява, че двамата са провели разговор, насочен към бъдещите перспективи в партньорството. На срещата е присъствал и ръководителят на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в България Норберт Бекман-Диркес, става ясно още от публикацията. На снимката, споделена в публикацията, се вижда и Мария Габриел, която в момента е президент на института "Робер Шуман" от една година. Снимката в понеделник идва и близо 20 месеца след провалената ротация на премиерския пост, когато тя не успя да стане министър-председател заради отказа на ГЕРБ да участват в управлението с ПП-ДБ по време на т.нар. "сглобка".

Още: Лобирала ли е Габриел за сваляне на санкциите срещу Пеевски?

"България и Германия споделят разбирането, че европейската перспектива на държавите от Балканите, Украйна и Молдова и укрепването на отбранителните способности на Европа са ключови за стабилността на нашия регион. Подчертах значението на по-тясното сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО - от модернизацията на въоръжените сили до развитието на общи проекти и повишаването на оперативната съвместимост. Само чрез реални и практични усилия можем да гарантираме сигурността на европейските граждани", пише в публикацията си лидерът на ГЕРБ.

Още: Удар за Борисов: Мария Габриел извън ръководството на ЕНП

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Мария Габриел
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес