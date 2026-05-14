Верижна катастрофа блокира Подбалканския път

Катастрофа затруднява движението по Подбалканския път на входа на Сопот, предава БТА.

Според предварителната информация от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Пловдив на 65-годишна шофьорка внезапно ѝ прилошало и тя се блъснала с автомобила си странично в камион, който от своя страна ударил микробус.

Няма сериозно пострадали при пътнотранспортното произшествие, както и данни за употреба на алкохол от страна на водачите, посочиха от ОД на МВР.

До изтеглянето на автомобила движението в района се регулира от Пътна полиция.

