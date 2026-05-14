Поискаха по-лека мярка за шофьора, обвинен за смъртта на Сияна

На поредното заседание по делото "Сияна" защитата на обвинения шофьор за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова поиска изменение на сегашната мярка "задържане под стража" в по-лека. Съдът ще се произнесе в следобедните часове. В началото на заседанието стана ясно, че все още не са готови експертизите - автотехническата и медицинската.

ОЩЕ: Бащата на Сияна в отворено писмо към ПП-ДБ: Съучастници сте в гавра с паметта на Сияна

Преди началото пред Съдебната палата граждани протестираха с искане за справедливост. Там беше и бащата на Сияна Попова - Николай Попов.

"Това дело тръгна в руслото на всички останали дела. Бавно правосъдие, протакане, различни процесуални спънки се получават и това най-вече заради вещите лица, в частност експертът Станимир Карапетков. И е добре управляващите да разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите", коментира Попов.

ОЩЕ: Експертиза-образец и какво каза инж. Карапетков по делото "Сияна"

"Продължаваме подкрепата за делото Сияна. Всички сме заедно, солидарни с бащата и с всички. Нека да има справедливост. Те се измъчиха тези хора. Ами другите дела, които стоят и нищо не се случва в съда, нито експертизите излизат, с години се влачат, корупцията трябва да се спре и ние няма да млъкнем, и няма да спрем да идваме тук и няма да спрем да искаме справедливост. Това е", каза протестиращ.