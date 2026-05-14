Хванаха близо 400 литра алкохол менте в Пазарджишко

Близо 400 литра алкохол без акцизен бандерол установиха и иззеха полицейски служители в пазарджишкото село Алеко Константиново, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Пазарджик, цитирани от БТА.

От полицията уточняват, че вчера екипи от сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ при Областна дирекция на МВР – Пазарджик са извършили проверка на къща и прилежащите ѝ стопански постройки в село Алеко Константиново, собственост на 68-годишен местен жител. В тях били открити различни пластмасови съдове с общо 390 литра алкохол без акцизен бандерол.

Още: Нелегален казан за ракия и алкохол менте хванаха в Пазарджишко

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Пазарджик.

В края на 2025 година алкохол без бандерол и незаконен казан за ракия бяха иззети от 66-годишен мъж в пазарджишкото село Звъничево.

Още: Пили фалшив алкохол: 38 починали в Истанбул, 33 - в Анкара