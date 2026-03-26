Пламна покривът на общинска сграда в Разград

Пожар пламна на покрива на сградата, в която се помещават общинска и областна администрации в Разград, съобщават от ОДМВР в града. Пламъците лумнали около 10.45 часа.

Незабавно са изпратени три пожарни коли и полицейски патрули. Към 11.30 часа огънят бе загасен.

Извършва се оглед на местопроизшествието, който да изясни причините и обстоятелствата за възникването на пожара.

По първоначални данни трима работници от фирмата, извършваща ремонт на сградата, са рязали с оксижен материали. Продължава работата по установяване на щетите.

