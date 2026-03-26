"Нямат забрана": ЦИК не може да спре "героите" от предишните избори, заради чиито нарушения касираха вота (ВИДЕО)

"Няма забрана да бъдат назначени за членове на секционни избирателни комисии, включително, които са били санкционирани за нарушаване на изборните правила". Така говорителят на ЦИК Росица Матева отговори на въпрос дали в секциите за тези избори ще попаднат героите от предишния парламентарен вот, заради който касираха вота и разместиха политическите сили в 51-ия парламент. Припомняме, че благодарение на видеонаблюдението се видяха редица нарушения в изборите.

Пример за такъв е видеозапис, в който се вижда как в Белица един от членовете на секционната избирателна комисия вписва нещо в лявата част на хартиените бюлетини.

ЦИК обаче не води регистър дали въпросните "герои" отново са членове на секционни избирателни комисии.

"Надяваме се партиите да не ги предлагат", каза Матева.

ЦИК търси вратичка за гласуването в Турция, САЩ и Великобритания

ЦИК води разговори с Министерство на външните работи (МВнР) да бъде осигурена възможност във всички възможни помещения на дипломатическите и консулски представителства в тези три държави, които ще бъдат засегнати - Турция, Великобритания и САЩ да бъдат открити толкова секции, колкото помещенията позволяват.

Тя обърна внимание, че в годините, в които Германия не е давала разрешения за повече от 40 места, ЦИК е ползвала възможността в почетни консулства, където да бъдат открити секции.

"Сега изискахме от МВнР в почетните консулства да бъдат открити също секционни избирателни комисии", заяви още Матева.

По последни данни са подадени 60 904 заявления, като от тях 14 на хартиен носител, а останалите 60 890 са постъпили по електронен носител. Заявленията са подадени за 67 държави.

Важно обяснение за гласуването

Говорителят на ЦИК уточни, че в хартиената бюлетина е важно избирателят да отбележи само едно квадратче с партия и коалиция, а едва след това да отбележи преференция в кръгчето.

Машините например няма да дават възможност на избирателя да отбелязва преференция в кръгчето, ако преди това не е отбелязал партия и коалиция в квадратчето.

"Бюлетината за гласуване извън страната няма преференция, тъй като беше отложено въвеждането на район "Чужбина", каза Матева.