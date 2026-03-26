Крадецът на кутията за дарения за болно дете остава в ареста

Районният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо 26-годишния Д. Ж., обвинен в кражбата на дарителска кутия със средства за лечението на 8-годишния Георги, предава Нова телевизия. Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за постоянен арест на обвиняемия. В мотивите на съда се посочва, че деянието е извършено в условията на опасен рецидив, което само по себе си доказва реалната опасност мъжът да се укрие от правосъдието или да извърши друго престъпление. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

Кражбата и бързата намеса на полицията

Кражбата беше извършена на 20 март 2026 г. край касите на зоопарка в Стара Загора. Охранителните камери заснеха как извършителят грабва кутията и побягва към близката гора.

Благодарение на бързата намеса на полицията и предоставените от директора на зоопарка д-р Найден Илинов записи, мъжът беше установен и задържан в кратки срокове.

Средствата в кутията бяха предназначени за 8-годишния Георги, който страда от мускулна дистрофия на Дюшен – тежко заболяване, което постепенно отнема двигателните способности.

Детето се лекува в чужбина с вливания на стволови клетки, тъй като у нас такава терапия не се предлага. До момента семейството е платило близо 40 000 евро за процедури, сума, която е непосилна без помощта на дарители.

