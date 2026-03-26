Обрал светофар: Мъж осъден на 1 година затвор

26 март 2026, 11:29 часа 262 прочитания 0 коментара
Наказание от една година “лишаване от свобода“ наложи Районният съд в Стара Загора на 36-годишен мъж, откраднал кабели за захранване на светофарна уредба. Това съобщиха на страницата на съда в интернет

Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален “строг“ режим

Съдебен състав е признал подсъдимия за виновен, че на 24 юли м.г. в Стара Загора, с използване на нож, отнел кабели, собственост на община Стара Загора.

Още: Почти километър краден кабел в крадена кола: Двама мъже отиват в затвора

Те били предназначени за захранване с електричество на светофарната уредба, намираща се на възлово кръстовище в областния град

Мъжът има предходни осъждания

Преди дни прокуратурата повдигна обвинения срещу 26-годишен мъж, откраднал кутия за дарения в Стара Загора.

Още: Откраднали кабел и климатик от черква: Трима задържани в Бургас

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
присъда лишаване от свобода светофарна уредба кражба на кабели
