Починалият пред парламента полицай е брат на кмет на ПП-ДБ, огласил скандален случай

Починалият полицай Ивайло Попов, който беше част от охраната на Народното събрание вчера, 18 септември, е брат на кмета на село Бистрица Самуил Попов. Той е кмет с подкрепата на ПП-ДБ.

Самуил Попов влезе във фокуса на информационното внимание буквално в средата на лятото, когато стана ясно, че двама маскирани и с бухалки са нахлули в сградата на общината. Още не е известно кои са - "официални запитвания на кмета на с. Бистрица Самуил Попов бяха разгневили някой", коментира инициативата BG Elves. Самият кмет тогава коментира, че е питал какво се случва с подробен устройствен план (ПУП), който му е направил впечателние

"Помните как по-рано днес Калин Стоянов обвини ПП-ДБ за смъртта на този полицай, а брат му е кмет от ПП-ДБ... Братът на починалия днес полицай говори на протеста на ИПВ (Инициатива "Правосъдие за всеки") пред Съдебната палата. Разказа за брат си. Каза, че имал сърдечни проблеми. Че колегите му са били до него, линейката е дошла навреме, закарала го е в Пирогов и три пъти докторите се опитали да върнат сърцето му, но не са успели.

Той завърши изказването си с този знак и с думите: "България с главно Б!"

Официалното съобщение на "Пирогов" относно случая с Ивайло Попов е следното: "Във връзка с постъпили запитвания Ви информираме, че тази сутрин, 18 септември 2025 година, в Спешното отделение на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е транспортиран с линейка служител на МВР. Той постъпва в Противошокова зала на университетската болница в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация. Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, той умира".