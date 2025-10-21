Подпалил се дюшекът: Пожар едва не унищожи къща

Пожар унищожи домашно имущество в село Гълъбово, община Баните, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян, цитирани от БТА. Инцидентът е станал вчера в следобедните часове. По данни на полицията огънят е обхванал площ от около 20 кв.м, като са опушени около 100 кв.м стени.

Кметът на селото Митко Димитров каза за БТА, че собственикът на къщата живее сам. Той посочи, че най-вероятната причина за инцидента е забравена запалена цигара, която е подпалила дюшека на леглото. Димитров обясни още, че каквото е имало в стаята, е унищожено от огъня.

Благодарение на бързата намеса на екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Баните пожарът е овладян преди да се разпространи и е спасена жилищната сграда. Няма пострадали хора.

